Dolce weekend a Reggio Calabria: tutto pronto per la Festa della Cioccolata e del Dolce Tipico

23 Febbraio 2019 13:07

Ai nastri di partenza la Festa del Dolce Tipico e della Cioccolata a Reggio Calabria

Prende forma il “dolce” weekend che aspetta il centro storico di Reggio Calabria dal 14 al 17 marzo e in particolare il Corso Garibaldi che ospiterà Maestri Cioccolatieri e aziende artigiane protagoniste della Festa del Dolce Tipico e della Cioccolata con una mostra delle migliori produzioni in quella che sarà un Festa per tutta la Città.

Un evento a cui gli organizzatori lavorano da tempo in sinergia con l’Amministrazione e l’Assessore alle Attività Produttive, Dott. Saverio Anghelone, che da anni si batte per la promozione del territorio e delle sue attività nell’ottica di una crescita commerciale della Città che in un momento cosi particolare ha concretamente bisogno di iniziative promozionali valide e di richiamo.

La manifestazione, infatti, si fissa come ambizioso traguardo, quello di diventare uno degli Eventi più importanti del settore nel Sud Italia e di richiamare visitatori da fuori provincia o ancor meglio da altre regioni.

Stimolare l’economia locale è anche nelle priorità della Confesercenti che ha patrocinato l’evento , affiancando la Publiepa che si è fatta promotrice dell’iniziativa e da tramite con le realtà locali.

Saranno tante quindi le prelibatezze che si potranno ammirare e degustare nei quattro giorni che saranno il fulcro di una settimana intera dedicata ai dolci tipici e alla cioccolata. Diversi laboratori culturali faranno parte di un programma che prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle realtà locali che proprio negli ultimi anni si sono affermate come tra le migliori in Italia, grazie ad una sinergia tra tutti i Maestri pasticceri e la valorizzazione di prodotti tipici del territorio.

Previsto anche un concorso aperto a tutta la cittadinanza e dedicato agli appassionati che premierà, grazie alla partecipazione di un importante sponsor locale, la migliore realizzazione dopo un “gustoso” assaggio della Giuria che vedrà tra i suoi componenti anche un giovane che farà anche da Presidente della stessa.

