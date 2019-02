Reggio Calabria: a Marina di S.Lorenzo preghiera per la pace

10 Febbraio 2019 17:36

Don Giovanni Zampaglione in sinergia con le suore della Fraternità “Shalom” per sabato 16 gennaio alle ore 17:30 ha invitato le due comunita’ di Roghudi e Marina di S.Lorenzo nella chiesa SS.Trinità (Marina di S.Lorenzo) a pregare insieme per invocare il dono della pace

Il parroco don Giovanni Zampaglione in sinergia con le suore della Fraternità “Shalom” per sabato 16 gennaio alle ore 17:30 ha invitato le due comunita’ di Roghudi e Marina di S.Lorenzo nella chiesa SS.Trinità (Marina di S.Lorenzo) a pregare insieme per invocare il dono della pace. “Ho voluto fortemente questo momento forte e di preghiera– afferma il parroco don Giovanni Zampaglione- perchè viviamo in una societa’ dove c’e’ tanto “disordine” e molti popoli hanno perso la loro identita’ , e non c’e’ piu’ pace o ce n’e’ poca. Attraverso la preghiera del rosario( “arma” potentissima!!!) prima e la S.Messa che verra’ celebrata subito dopo chiederemo al Signore di fermare ogni tipo di violenza, ritorsione e vendetta. Ognuno di noi: a casa, nelle proprie famiglie, nel proprio paese, nella propria città,e’ chiamato ad essere araldo e annunciatore di pace. Da questo luogo : ove mi auguro che ci sia una buona partecipazione da parte delle Associazioni, dei sindaci e di tutti coloro che hanno compiti di responsabilità, vogliamo “lanciare ” un messaggio forte a tutti coloro che vivono nell’odio , nella violenza e non vogliono la pace: Nessuno di noi puo’ rimanere CIECO , ma ognuno nel proprio piccolo deve individuare la strada che porti alla pace, aiutare i lontani e soprattutto trasmettere a tutti che la pace e’ preziosa e va continuamente promossa e senza stancarsi”, conclude.

Valuta questo articolo