Reggio Calabria: domenica iniziativa “Scilla: la dolce vita nell’arte”

8 Febbraio 2019 16:26

Reggio Calabria: procede a ritmo incessante l’organizzazione della serata “Scilla: la dolce vita nell’arte”

Procede a ritmo incessante l’organizzazione della serata “Scilla: la dolce vita nell’arte”, prevista per domenica 10 febbraio alle ore 18,00 presso la sala Museo il Ferroviere della stazione FS di S Caterina. Un grande lavoro di ricerca, quello svolto dal Dott. Vincenzo Montemurro, scillese DOC, al quale va il nostro ringraziamento per la sua pregiata collaborazione con la rassegna Calabria D’Autore. E’ grazie a personaggi di grande livello culturale come il suo che registriamo la costante crescita culturale della nostra Associazione, esempio a livello nazionale secondo RFI, in merito alle stazioni ferroviarie. In queste ultime ore registriamo tantissime richieste di partecipazione alla serata di domenica sera, tanta è l’attesa di scoprire il fascino che trasmetteva il meraviglioso borgo di Scilla su tantissimi pittori nel periodo della dolce vita, tanto da formare proprio lì, una scuola di pensiero artistico. Oltre le importanti esposizioni, per suggellare una sorta di gemellaggio Scilla-Sicilia, in onore del grande artista siciliano Renato Guttuso, la serata proseguirà con i profumi ed i prodotti di terra Sicula: grazie a SicilDelizie, infatti, degusteremo le delizie dal dolce al salato. Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per trascorrere un ricca ed intensa domenica, come solo Incontriamoci Sempre ci ha abituati da tempo a fare, in una delle roccaforti culturali più importanti del nostro meraviglioso Sud.

