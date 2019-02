A Reggio Calabria il convegno sulle “nuove forme di genitorialità”

19 Febbraio 2019 21:40

A Reggio Calabria il convegno dal titolo “nuove forme di genitorialità: l’intervento del Legislatore in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare”

Nuove forme di genitorialità: la questione attorno a cui si svolgerà il Convegno organizzato nella data di giovedì 21 febbraio 2019 a Reggio Calabria presso la Sala Conferenze Palazzo “C. Alvaro” della città Metropolitana di Reggio Calabria (P.zza Italia). L’evento è organizzato dall’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) distretto di R.C. e dalla Fidapa di R.C. , con la collaborazione della Camera Penale ed il patrocinio dalla Città Metropolitana e dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Sono stati conferiti n. 3 crediti agli avvocati. Il Convegno avrà inizio alle ore 15.30 . Sarà introdotto dalla Presidente della Fidapa di R.C. , Prof.ssa Titty Strano Polimeni e moderato dalla Presidente dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) distretto di R.C., Avv. Anna Bellantoni. Interverranno sul tema afferente alle varie forme di genitorialità il Dott. Sebastiano Finocchiaro, Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria , il Dott. Guido De Caro – Psicoterapeuta che tratterà la tematica afferente ai nuovi modelli educativi per una genitorialità consapevole . Sarà altresì posta l’attenzione sull’intervento del Legislatore in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare dal Dott. Bernardo Petralia, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e dall’Avv. Paolo Tommasini , componente della Camera Penale di Reggio Calabria, che tratterà la tematica riguardante l’approccio del difensore e le procedure applicative. Si tratta di un evento di notevole spessore, valido anche per la formazione continua degli avvocati e tutti i professionisti che operano nel settore della Famiglia nonchè della cittadinanza. L’iscrizione è gratuita per i partecipanti , avvocati, psicologi, assistenti sociali ecc. e può essere effettuata anticipatamente al seguente indirizzo di posta elettronica: ami.distrettorc@gmail.com.

