22 Febbraio 2019 10:26

Reggio Calabria: è partito il contest fotografico per la valorizzazione dei siti di interesse archeologico, artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ludico ricadenti sull’intero territorio

È partito il contest fotografico per la valorizzazione dei siti di interesse archeologico, artistico, architettonico, culturale, paesaggistico e ludico ricadenti sull’intero territorio. Un concorso che mira alla promozione dei 97 comuni dell’Area, per rilanciare l’immagine della Metrocity. Il concorso è gratuito e aperto a tutti fotografi amatoriali e professionisti, con scatti che ritraggano paesaggi, monumenti, tradizioni, produzioni significativi della propria identità che sappiano captare l’interesse o la curiosità di potenziali visitatori e turisti e che possano estrapolare e rappresentare le nostre ricchezze ad un pubblico nazionale ed internazionale. Le migliori immagini, selezionate da una commissione interna all’Ente, presieduta da un esperto di fotografia, saranno utilizzate all’interno del piano di marketing territoriale della Città Metropolitana, al fine della produzione di materiale promozionale cartaceo (brochure, manifesti, video) e per la pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o su altra eventuale piattaforma. I migliori 50 lavori saranno esposti, a cura e spese della Città Metropolitana, nel corso di una mostra che sarà allestita presso Palazzo Alvaro. Il valore culturale, archeologico, artistico e architettonico dei luoghi; la bellezza e la particolarità dei paesaggi, marini e montani, dei colori da riscoprire; la quotidianità, le tradizioni, gli aspetti sociali e ludici tipici del territorio saranno i temi del contest. I partecipanti dovranno inviare mediante posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it una o più immagini a colori secondo le caratteristiche tecniche esposte nel bando. Le fotografie dovranno indicare il titolo della foto; luogo e data dello scatto; le indicazioni sulla località o sull’evento immortalato. Tutti i dettagli e il regolamento sono pubblicati sul sito della Città Metropolitana, www.cittametropolitana.rc.it nella sezione Albo On Line.

