Reggio Calabria: verso il tutto esaurito per il concerto dei Thegiornalisti [INFO UTILI E BIGLIETTI]

22 Febbraio 2019 18:00

Come per le altre, pure a Reggio Calabria ci si avvia al tutto esaurito per il concerto dei Thegiornalisti, soli 500 biglietti ancora disponibili

Prosegue a suon di sold out nei più grandi palasport italiani il successo dei Thegiornalisti, la band capitanata da Tommaso Paradiso, che il prossimo 3 aprile alle ore 21 porterà il “Love Tour” anche al Palacalafiore di Reggio Calabria.

Come per le altre, pure a Reggio ci si avvia al tutto esaurito. Sono ancora disponibili, infatti, solo gli ultimi 500 biglietti nei punti Ticketone e online al sito www.ticketone.it.

Lo spettacolare e imponente tour prodotto da Vivo Concerti ha fatto registrare numeri record ovunque, alla pari del pluripremiato “Love”, il nuovo album della band pubblicato lo scorso settembre. Brani come “Questa nostra stupida canzone d’amore” , “Felicità puttana”,“New York”, hanno immediatamente scalato ogni tipo di classifica.

“Love” ha confermato il talento autorale e compositivo di Tommaso Paradiso che, insieme al produttore Dario Faini, ha dato vita a undici brani pop e contemporanei, diventati veri e propri inni generazionali.

Per Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, è stata la consacrazione definitiva proprio nel decennale della band, formatasi a Roma nel 2009. Straordinari i loro numeri. Dopo varie collaborazioni, nel 2016 i Thegiornalisti pubblicano “Completamente Sold Out”, certificato Disco d’Oro, conquistando grandi consensi e ricevendo diversi premi, tra cui quelli ai Rockol Awards, al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards, oltre al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione dell’anno.

“Senza” ha raggiunto il 1° posto della classifica Viral 50 Italia e il 5° della Viral 50 Global di Spotify. Il singolo “Pamplona” di Fabri Fibra feat Thegiornalisti ha conquistato subito l’airplay radiofonico e il Disco d’Oro Digitale. “Riccione” è il singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il brano conquista anche il Triplo Disco di Platino e diventa il vero tormentone dell’estate: 1° posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify, oltre 16 milioni di streaming, oltre 60 milioni di views su Youtube e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017.

Tutte le informazioni sul concerto di Reggio Calabria sono disponibili allo 0968441888 oppure ai siti www.ruggeropegna.it, www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it.

L’evento è organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna nell’ambito della 33esima edizione di “Fatti di Musica”, lo storico festival del Miglior Live d’Autore che si svolge ogni anno in Calabria che, già a marzo, presenterà We Will Rock You, l’attesissimo musical dei Queen, il 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro e l’ 11 marzo al Teatro Cilea di Reggio.

Il Festival Fatti di Musica è realizzato con la collaborazione della Regione Calabria, nel quadro dei grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per gli eventi a Reggio Calabria, in sinergia con il Festival Alziamo il Sipario dell’Assessorato Comunale alla Cultura. Partner Ufficiale FebAuto, concessionaria FCA, insieme al festival a sostegno dell’ Associazione Famiglie SMA – Genitori per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale.

