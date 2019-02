Reggio Calabria: la Cisl piange Domenico Serranò, il cordoglio della Cgil

16 Febbraio 2019 16:22

Pititto: “la Camera del Lavoro di Reggio Calabria-Locri è vicina alla famiglia di Domenico Serranò, esprimendo il più profondo cordoglio per l’inattesa perdita del dirigente Cisl”

“La Camera del Lavoro di Reggio Calabria-Locri – scrive in una nota Gregorio Pititto, segretario generale della Cgil di Reggio-Locri- è vicina alla famiglia di Domenico Serranò, esprimendo il più profondo cordoglio per l’inattesa perdita del dirigente Cisl. Domenico è stato un grande uomo e sindacalista, attento alle dinamiche sociali, alle istanze dei lavoratori e ai bisogni della nostra terra. Sono tanti i ricordi di attività sindacale sotto bandiere sì diverse, ma sempre pronti alla proposta e al confronto per il bene comune, con la sua indimenticabile pacatezza che lo ha caratterizzato in tante delicate vertenze. Il suo ricordo ed il suo esempio ci accompagneranno sempre”, conclude.

Valuta questo articolo