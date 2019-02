Reggio Calabria, Chizzoniti denuncia le condizioni del Tribunale: “unico in Italia in questo degrado, è un insulto alla dignità”

7 Febbraio 2019 15:50

Reggio Calabria: la nota dell’avvocato Chizzoniti sulle condizioni del Tribunale

“Reggio è una inquietante realtà sempre audacemente bizantineggiante, caratterizzata da pavidi, opportunisti, ostili intimidatori e quant’altro, che, in quanto tali, possono anche disorientare e rendere perplessa anche la coscienza più cristallina ed incorruttibile, atteso che all’interno del cui perimetro urbano può accadere tutto e il contrario di tutto. E così, ancora una volta la nobile classe forense reggina, è chiamata a fronteggiare l’ennesimo insulto alla dignità professionale e personale dei tantissimi, e di qualità, operatori del diritto la cui genesi è ben domiciliata in chi, con artica disinvoltura, si ritiene impropriamente investito di un potere di origine divina”. Lo afferma in una nota l’avvocato Aurelio Chizzoniti.

“Quindi, il Tribunale cittadino, unico nel panorama della Repubblica Italiana, ad ostentare ascensori malfunzionanti, servizi igienici impraticabili, riscaldamenti inesistenti e la più che probabile carenza dell’agibilità di rito, senza neanche un punto di ristoro, oltre cinque anni addietro frettolosamente soppresso dalla triade commissariale prefettizia, diventa l’esclusiva trincea quanto mai idonea a fissare la tipologia arcaica del potere delinquenziale in connessione appariscente e scenografica. In quest’ottica, dopo il recente, triste episodio personalmente sperimentato presso la Corte di Appello, a Piazza Castello, ove i vigilanti in servizio, pretendevano di essere eruditi sulle ragioni della mia presenza in quei locali, interviene, irruente e travolgente come un fiume in piena, l’atto di sicurezza illuminata e quantomai coraggioso, teso a denudare gli sconcertati avvocati (al maschile e al femminile), costretti quasi a svestirsi ed a togliersi addirittura le scarpe, in omaggio ad un atto di furba tutela della sicurezza, che deborda nella bassezza dell’opportunismo e della insofferenza nei confronti di chi frequenta i Tribunali solo ed esclusivamente per lavorare. A mio modestissimo modo di vedere, la storia della mafia reggina appartiene più all’involuzione della politica del Mezzogiorno che a quella della criminalità che ha turbato e turba ancora l’equilibrio sociale, fortemente calpestato dall’azione offensiva ex adverso, ledendo direttamente l’altrui onorabilità e rispettabilità attraverso simboliche dimostrazioni di capacità difensive, spettacolari, appariscenti ed enfatizzanti. In questa ambigua cornice, diventa rilevante il “privilegio” riservato agli avvocati di essere pressoché spogliati, mentre all’interno della folta schiera di persone che frequentano i vari uffici, nessuno è considerato potenzialmente pericoloso, poiché è incontestabile che le stesse non vengono sottoposte ad alcun controllo; prerogativa, di contro, riservata solo ed esclusivamente ai mal sofferti avvocati, quali, ex plurimis, Giuseppe (Pinin) Morabito, che da oltre cinquant’anni frequenta con grande maestria le aule di Giustizia. Sul punto, ho notizie di attenzioni da parte del Consiglio dell’Ordine, egregiamente presieduto dall’Avv. Alberto Panuccio, alla cui vigile attenzione non sfuggirà l’importanza, di fondamentale centralità e rilevanza, di procedere all’immediata proclamazione dell’astensione dalle udienze, per il periodo che riterrà opportuno. Senza dimenticare che, per come appreso da un Magistrato reggino, che esercita le funzioni presso il Tribunale di Catania, da quelle parti, ove certamente non si respira atmosfera svedese o finlandese, gli avvocati non vengono sottoposti al benché minimo accertamento. Se la memoria non mi tradisce, la Bibbia insegna che “c’è un tempo per tacere e un tempo per parlare”, e per essere ancora più chiaro, esiste “un tempo per la guerra e un tempo per la pace”. Concetti che si traducono e si estrinsecano, non attraverso un modus operandi stanco, supino ed inespressivo, bensì decisamente, dinamico, operativo, produttivo ed efficace, ovviamente, nel supremo interesse della distinta famiglia forense reggina”.

Valuta questo articolo