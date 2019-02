A Reggio Calabria l’incontro sulla storia e architettura della chiesa di S. Giorgio al Corso

26 Febbraio 2019 13:01

A Reggio Calabria l’incontro dal titolo “Storia e architettura della chiesa di S. Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria, chiesa degli artisti”

Mercoledì 27 febbraio 2019, alle ore 18:00 nella sala parrocchiale della chiesa di S. Giorgio al Corso, chiesa degli artisti. Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “Storia e architettura della chiesa di S. Giorgio al Corso, Tempio della Vittoria, chiesa degli artisti”. Attraverso video proiezione la prof.ssa Francesca Paolino, già prof. Associato di Storia dell’Architettura dell’Università “Mediterranea” Reggio Calabria, Componente del Comitato Scientifico del CIS, illustrerà la storia e l’architettura della chiesa di S. Giorgio al Corso. Dedicata a San Giorgio, santo patrono della città, la chiesa è stata eretta a parrocchia il 12 ottobre 1596. Distrutta dal terremoto del 1908, fu ricostruita seguendo il progetto dell’architetto Camillo Autore e venne inaugurata il 25 maggio 1935 alla presenza del Principe Umberto di Savoia. La facciata, classica, presenta un portale sovrastato da una lunetta, in cui è rappresentato San Giorgio che uccide il drago. Al di sopra si sviluppa un timpano triangolare, con una nicchia vuota e una croce in muratura. Il portone è composto da riquadri con all’interno una fiamma e i nomi dei luoghi ove i soldati italiani caddero eroicamente durante la Grande Guerra. Ai lati del portale, alcuni bassorilievi raffigurano episodi del conflitto. L’interno è a croce latina e a navata unica, ai lati vi sono alcune cappelle, a sinistra quelle del Crocefisso, del Rosario, del Battistero e di San Giuseppe, a destra quelle dell’Immacolata, del Sacro Cuore di Gesù, del beato Giovanni Guarna e di Sant’Antonio. L’abside è decorata con mosaici raffiguranti Cristo in mezzo agli Angeli, San Pietro e San Paolo, San Giorgio e i quattro Evangelisti. L’altare è in marmo nero e verde.

Valuta questo articolo