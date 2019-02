Reggio Calabria: riapre la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lazzaro, messa solenne con l’arcivescovo Morosini

17 Febbraio 2019 13:18

Dopo i lavori di restauro, riapre al culto la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Lazzaro: la messa solenne sarà officiata dall’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova

Giovedì 21 febbraio alle ore 18:30, dopo il lavori di restauro e risanamento conservativo, riapre al culto la Chiesa Parrocchiale Santa Maria delle Grazie di Lazzaro a Reggio Calabria. La solenne celebrazione Eucaristica in occasione dell’inaugurazione è presieduta da S.E. Rev.ma Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo di Reggio Calabria–Bova.

Il Parroco Don Mimmo Rodà, in occasione della riapertura della Chiesa con ritorno alla normale funzionalità, rivolge a tutta la cittadinanza un invito a partecipare alla solenne cerimonia in onore della patrona della parrocchia, Santa Maria delle Grazie, madre, guida e modello per ogni credente della comunità.

Il popolo di Lazzaro, che sicuramente sarà partecipe, condivide con Don Domenico Rodà quanto riportato dal Salmo 83 (84, 2.5) ” Desiderio del tempio del Signore”: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti …beato chi abita la tua casa: senza fine canta le tue lodi” e rivolge un grazie di cuore a tutti coloro che hanno profuso il loro impegno e lavorato per realizzare questo importante intervento di restauro ed esprime altresì le proprie congratulazioni al Parroco.

