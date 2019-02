A Reggio Calabria tutto pronto per il “Carnevale 2019”

21 Febbraio 2019 10:39

Reggio Calabria: sabato 2 Marzo “Carnevale 2019”, protagoniste le Associazioni Innamorarsi di Sbarre e Nonni Sprint

L’Associazione Culturale di Reggio Calabria “Innamorarsi di Sbarre”, dopo lo straordinario successo della notte bianca dello scorso 15 dicembre, sarà protagonista anche a Carnevale con l’evento “Carnevale 2019” in sinergia con ASD Nonni Sprint di Filippo Campolo. Presso la palestra Boccioni sul viale Messina, sabato 2 marzo a partire dalle 17.30 i più piccoli sfileranno con le loro maschere ed i loro vestiti di Carnevale, ci sarà anche un buffet di dolci offerto dai commercianti di Sbarre e tanta musica e balli per i più grandi. I Presidenti delle Associazioni “Innamorarsi di Sbarre” e “Nonni Sprint” Simona Luppino e Filippo Campolo invitano a partecipare in tanti.

