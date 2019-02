Reggio Calabria, i Capogruppo di maggioranza: “i consiglieri di minoranza non sanno dove si trovano né quello che fanno”

8 Febbraio 2019 09:01

Reggio Calabria, i Capogruppo di maggioranza: “i consiglieri di minoranza dopo più di quattro anni non sanno dove si trovano né quello che fanno. Le loro interrogazioni al Sindaco sono nulle d’ufficio, anche perché in realtà dovrebbero essere indirizzate al Presidente del Consiglio”

I capigruppo di maggioranza dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria rispondono a muso duro ai contenuti della conferenza stampa dei consiglieri di minoranza. “Ai consiglieri di minoranza – scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza- riveliamo una importante verità: le loro interrogazioni al Sindaco sono nulle d’ufficio, anche perché in realtà dovrebbero essere indirizzate da regolamento al Presidente del Consiglio comunale. Le loro istanze, anche quelle prodotte da chi tra loro si riveste di competenza tecnica e giuridica, nessuna esclusa, hanno contenuti che non rientrano nella fattispecie dell’ ”interrogazione”, così come disciplinata dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale, anche nella sua precedente versione che è rimasta in vigore per decenni, ma evidentemente ai più sconosciuta o non compresa. I consiglieri di minoranza sono convinti di formulare interrogazioni mentre in realtà abbozzano delle interpellanze ovvero ‘domande rivolte al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in relazione a questioni determinate’. E non solo, molte interrogazioni non sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che è la figura istituzionale effettivamente deputata a riceverle, ma direttamente al Sindaco o ad Assessori, risultando quindi irricevibili. In conclusione non rispettano né la forma né i contenuti dell’interrogazione. Tuttavia per spirito di trasparenza, le loro richieste risultano sempre smistate agli assessorati di competenza per materia, ed evase, laddove presentano un contenuto intellegibile. Ed invero se i consiglieri di minoranza sapessero leggere gli atti, navigare su un sito o scrivere correttamente una mail, avrebbero tutte le risposte che cercano senza bisogno di sollevare polveroni inutili. Questa possibilità è data d’altronde a tutti i cittadini interessati che tramite i portali dell’amministrazione, l’attività di comunicazione e per giunta attraverso i social media, sono notiziati ogni giorno di tutte le attività e dei motivi di una scelta. Questa amministrazione infatti se ha una pecca, è quella di comunicare troppo, come spesso viene lamentato da qualcuno. Non solo i cittadini sono informati su ogni cosa, ma grazie ai processi partecipativi attivati, concorrono a determinare le decisioni della politica. Capiamo tuttavia che si tratta di un metodo non conosciuto né compreso da chi si muove in consiglio su delega o per interposta persona e nello stesso tempo non ha gli strumenti per orientarsi secondo le coordinate dettate dalle regole. In conclusione dopo più 4 anni non sanno dove si trovano né quello che fanno”, concludono.

