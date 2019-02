15 Febbraio 2019 18:24

Reggio Calabria: manca la luce nei pressi della Facoltà di Architettura. Un lettore: “martedì scorso abbiamo segnalato il malfunzionamento di alcuni lampioni, da mercoledì la zona è totalmente al buio”

Sono completamente al buio le strade adiacenti la Facoltà di Architettura a Reggio Calabria, tra cui Via Tremulini, Via Salita Melissari, Via Borrace alla Caserma. Un lettore scrive: “martedì scorso abbiamo segnalato il malfunzionamento di alcuni lampioni, da mercoledì la zona è totalmente al buio”.

