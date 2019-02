Reggio Calabria: grave atto intimidatorio ad un amministratore del reggino, la solidarietà del Pd

8 Febbraio 2019 09:12

Reggio Calabria, Pd: “la più ferma condanna per il grave atto criminoso compiuto l’altra notte ai danni dell’automobile della moglie del Vicesindaco dott. Anselmo La Delfa parcheggiata sotto casa”

Il Coordinamento provinciale del Partito Democratico ed il gruppo dirigente del PD di Cittanova si sono riuniti congiuntamente presso il Circolo cittadino ed hanno espresso “la più ferma condanna per il grave atto criminoso compiuto l’altra notte ai danni dell’automobile della moglie del Vicesindaco dott. Anselmo La Delfa parcheggiata sotto casa. E’ un atto la cui matrice mira di per sé a colpire l’azione di chi è impegnato nell’amministrazione pubblica e nel privato per fare affermare nel nostro paese regole e certezze per tutti contro soprusi, arroganza e tentativi di pressioni o ingerenze. Gli ideatori e gli esecutori di questo attentato evidentemente non tollerano l’impegno teso a far affermare la legalità, la trasparenza, i diritti puliti e gli interessi generali della comunità cittadina. Il PD ritiene quanto mai necessario affermare la piena sovranità dello Stato e dell’Amministrazione pubblica locale in ogni parte del territorio cittadino e su ogni bene pubblico, consentendo l’agibilità democratica e l’affermazione dei diritti nel lavoro, nell’impresa e nella vita civile della comunità cittanovese. La garanzia di tali valori rappresenta per il PD una discriminante del proprio agire e delle alleanze, per il presente e per il futuro. Da questo punto di vista, si sente pienamente impegnato, così come lo è stato nel corso di questi anni, assieme alle altre forze della coalizione CittanovaCambia, affinchè le istituzioni, a partire da quelle locali, siano sempre al riparo da qualsiasi forma di condizionamento e di pressioni e rappresentino con la loro azione, i propri atti amministrativi e le procedure, senza distrazioni e sottovalutazioni, un argine di legalità, trasparenza, affermazione delle regole e certezza dei diritti per tutti. I Democratici reggini assieme a quelli di Cittanova esprimono la loro fraterna vicinanza e solidarietà al vicesindaco nonchè dirigente del PD Anselmo La Delfa ed alla sua famiglia; confermano la stima e manifestano il pieno sostegno all’importante azione condotta nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. Chiedono agli organi competenti che sul preoccupante episodio criminoso venga fatta al più presto piena luce, indagando a trecentosessanta gradi per individuare il movente ed assicurare i responsabili alla giustizia. Non sarà certo questo vile atto intimidatorio a far recedere l’impegno dei Democratici e, ne siamo certi, dell’Amministrazione Comunale tutta affinchè Cittanova non torni indietro in un passato buio. Al contrario, saranno moltiplicate le energie, a tutti i livelli, per contrastare il rischio, sempre presente, che forze che si oppongono alla civile convivenza, alla legalità, alle regole democratiche e ad un futuro sereno del nostro paese possano avere voce, influenzare scelte o, peggio, prevalere, a discapito degli interessi generali della comunità cittadina”.

