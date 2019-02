Reggio Calabria: corso di aggiornamento dell’Anaci

8 Febbraio 2019 16:24

Reggio Calabria: corso di aggiornamento dell’Associazione Nazionale Amministratori Condomini e Immobiliari

L’ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condomini e Immobiliari – sede provinciale di Reggio Calabria sta svolgendo il Corso di aggiornamento ai sensi del D.M. 140/2014 per l’anno in corso, articolato in una serie di lezioni tenute da Specialisti della materia nell’ambito nel processo formativo per i propri associati: la figura dell’Amministratore oggi è più complessa di un tempo, per cui la sua preparazione deve comprendere vari settori, dalla casa, al condominio, alla città che ci circonda, al risparmio energetico, con tutte le leggi e le nuove normative, che regolano il contesto in cui si colloca il condominio. Nell’ambito di tale formazione, l’ANACI di Reggio Calabria si è resa promotrice di un Convegno che avrà luogo il 16 Febbraio p.v. alle ore 9:00 presso l’Auditorium della Fondazione Lucianum dal titolo “La disciplina del condominio tra conferme e novità” nel corso del quale verranno affrontate, tra l’altro, le questioni relative alla fatturazione elettronica in ambito condominiale ed alla interpretazione della durata dell’incarico di Amministratore di condominio. Rispetto a quest’ultima figura professionale, occorre ribadire che le norme vigenti obbligano l’amministratore ad essere titolare dei requisiti previsti dall’art. 71 bis dd.aa. codice civile la cui mancanza espone i mandanti (condòmini) a conferire incarichi illegittimi, con possibile responsabilità per gli stessi per gli atti posti in essere dal c.d. “falsus procurator”.

