A Reggio Calabria “Dolcetti gratis per tutti i bambini”: la risposta di Art.1 alle dichiarazioni razziste del consigliere di FdI

16 Febbraio 2019 13:06

Domani a Reggio Calabria l’iniziativa di Art.1/Leu: “dolcetti gratis a tutti i bambini” in risposta al gesto di razzismo del consigliere FdI

“Le dichiarazioni del consigliere comunale Fdi a Mantova “frittelle gratis solo ai bambini italiani” sono un atto disgustoto ed imbarazzante in continuità con gli atti discriminatori degli ultimi mesi“, ad affermarlo sono Rossana Romeo, dirigente del Movimento Giovanile della Sinistra e Tiziana Salazzaro, attivista impegnata nel sociale, che in risposta al quanto accaduto a Mantova, hanno deciso di organizzare un appuntamento, in programma domani alle ore 10.00 a Piazza Italia a Reggio Calabria, per distribuire dolcetti gratuiti a tutti (ciambelle, frittelle, muffin,zucchero filato,etc) “non solo ai bambini italiani”.

“È una vergogna inaccettabile che movimenti di destra come Fdi -affermano il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino e il segretario provinciale Art.1 Tripodi- strumentalizzino i bambini con questi gesti razzisti con l’obiettivo di allontanare il dibattito pubblico dai veri problemi per seminare odio e discrimazione tra l’opinione pubblica. Proprio per questo, vi aspettiamo in tanti per dare una risposta di speranza e integrazione a chi invece vuole seminare odio strumentalizzando i bambini”.

