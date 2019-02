20 Febbraio 2019 22:05

Reggio Calabria: arrivano nuovi magistrati, 10 per il Tribunale e 2 per la Corte d’Appello

Arrivano nuovi magistrati a Reggio Calabria: saranno 12 in tutto di cui 10 per il Tribunale e 2 per la Corte d’Appello. Lo ha deciso il Consiglio superiore della magistratura, considerata la “situazione di assoluta emergenza” in cui versano gli uffici giudiziari della città dello Stretto.

