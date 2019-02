15 Febbraio 2019 15:46

Reggio Calabria, Tofalo: ”grazie ai nostri Carabinieri che nella notte hanno arrestato il latitante Francesco Strangio”

”Grazie ai nostri Carabinieri che nella notte hanno arrestato il latitante Francesco Strangio”, è quanto afferma il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. “Ragazzi, siete l’orgoglio dell’Italia! Vi dobbiamo molto, per quello che fate e per come lo fate. Sarò presto da voi per ringraziare personalmente i Cacciatori di Calabria”, conclude.

Valuta questo articolo