Reggio Calabria: rapinavano i cacciatori in Aspromonte e volevano acquisire il controllo mafioso del territorio, 7 arresti

26 Febbraio 2019 06:41

Reggio Calabria: sgominata organizzazione – dedita alle rapine ai cacciatori – che aveva programmato di acquisire il controllo mafioso del territorio di Seminara

È in corso dalle prime ore di questa mattina un’ operazione dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di rapina, falsificazione di monete, furto, ricettazione, danneggiamento e delitti in materie di armi e in materia di stupefacenti.

Le indagini hanno accertato che l’organizzazione sgominata con l’operazione odierna – dedita alle rapine ai cacciatori – aveva programmato di acquisire il controllo mafioso del territorio di Seminara, attraverso condotte violente soprattutto con l’utilizzo di armi.

Almeno 10 gli episodi denunciati da cacciatori, nei quali gli indagati, con l’esplosione di colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio, hanno imposto di consegnare i fucili.

