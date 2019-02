Reggio Calabria, arrestati 3 georgiani, un rumeno e un marocchino: avevano scatenato il caos in varie zone della città [DETTAGLI]

9 Febbraio 2019 11:44

Reggio Calabria: arresti della Polizia per furti in appartamento e vari reati

L’attività di intensificazione del controllo del territorio effettuata dell’Ufficio Volanti, su disposizione Questore Raffaele Grassi, con particolare riferimento al contrasto della criminalità in genere e dell’attività predatoria, ha fatto registrare un ennesimo risultato positivo. leri, personale dell’Ufficio Generale Soccorso Pubblico ha tratto in arresto tre uomini di nazionalità georgiana responsabili, in concorso, del reato di tentato furto aggravato in abitazione.

Nello specifico, il tempestivo intervento degli operatori e risultato fondamentale al fine di evitare che venisse consumato il reato. I malfattori, sono stati sorpresi in procinto di introdursi all’interno di un appartamento di questo centro e, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di numerosi strumenti idonei allo scasso ed all’apertura di serrature, anche di quelle più moderne e sicure. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati ristretti presso la Casa Circondariale di Arghillá e messi a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria. Il brillante risultato ottenuto è il frutto del costante impegno della Polizia di Stato nella lotta al crimine diffuso, a presidio e garanzia dei valori di legalità.

Nei giorni scorsi, sempre il personale delle Volanti ha tratto in arresto un cittadino rumeno 22enne per il reato di evasione dalla misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. In un altro frangente, è stato arrestato un cittadino marocchino 20enne per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nel dettaglio, gli Agenti delle Volanti, intervenuti presso un locale pubblico di questo centro per una persona che disturbava la clientela, sono stati costretti ad arrestare il giovane che ha opposto ferma resistenza al controllo di polizia, continuando nell’atteggiamento minaccioso anche all’interno del veicolo della Polizia di Stato che è stato danneggiato dall’uomo.

