10 Febbraio 2019 15:16

Reggio Calabria: il 2019 inizia nel migliori di modi per L’Academy Sport Center, con una medaglia d’oro nella tana del Lupo

Il 2019 inizia nel migliori di modi per L’Academy Sport Center, con una medaglia d’oro nella tana del Lupo, il lupo è la Puglia che da anni sforna campioni nel mondo del Taekwondo. Proprio un piccolo reggino Zito Vincenzo, unico atleta dell’Academy partecipante al Campionato Interregionale Puglia 2019 nella categoria esordienti A cinture Verdi-blu nei giorni 9 – 10 Febbraio 2019, riesce a dare una grande prova di tecnica, forza e tattica nella competizione; superando nell’eliminatorie l’avversario 30 a 12, dopo la semifinale 16 a 11 e infine da una grade prova di tattica vincendo la finale per 11 a 4, salendo così nel gradino più alto del podio. Questa prima vittoria per l’Academy evidenzia il lavoro e la passione del tecnico Barillà e del suo staff nell’impegno di far progredire il taekwondo, arte marziale coreana e disciplina olimpica, nel reggino.

Foto di repertorio

