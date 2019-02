Reggio Calabria: ubriaco si rifiuta di esibire i documenti e minaccia poliziotti, in arresto 25enne extracomunitario

15 Febbraio 2019 08:43

Reggio Calabria: 25enne extracomunitario in arresto per oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale

Ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro hanno arrestato un cittadino extracomunitario, L.M., 25enne di Rizziconi, per i reati di oltraggio, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Gli Agenti della Polizia di Stato impegnati in un’attività di controllo agli avventori di esercizi commerciali di Gioia Tauro hanno dovuto affrontare l’uomo che non ha gradito il controllo di polizia mentre si trovava all’interno di un bar.

In particolare, alla richiesta di esibizione dei documenti personali, l’uomo si è rifiutato di ottemperare e, per tutta risposta, ha proferito pesanti minacce all’indirizzo degli operatori, tentando, in più occasioni, di avere uno scontro fisico.

La professionalità degli Agenti ha permesso di arrestare l’uomo senza ulteriori conseguenze. L’extracomunitario ha perseverato nell’atteggiamento minaccioso anche successivamente alle prime fasi del controllo, verosimilmente a causa di uno stato psico-fisico alterato dall’assunzione di alcool.

L’uomo è stato anche trovato in possesso di una piccola quantità di canapa indiana per il quale è stato segnalato al Prefetto per l’emissione dei previsti provvedimenti amministrativi.

