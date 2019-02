4 Febbraio 2019 21:28

Serie C, la Reggina ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima squadra a Massimo Drago:”serve entusiasmo, tifosi vi aspetto in massa al Granillo”

La Reggina ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima squadra a Massimo Drago che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Nel suo staff mister Drago avrà come vice Giuseppe Galluzzo e Andrea Nocera come preparatore atletico. Le prime parole del neo mister amaranto sono chiare: “serve entusiasmo, tifosi vi aspetto in massa al Granillo”.

