Reggina: Drago è il nuovo allenatore amaranto sino al 2020

4 Febbraio 2019 21:00

Reggina: Drago è il nuovo allenatore, nel suo staff ci saranno Giuseppe Galluzzo e Andrea Nocera

La Reggina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Massimo Drago che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Nel suo staff mister Drago avrà come vice Giuseppe Galluzzo e Andrea Nocera come preparatore atletico. A mister Drago e al suo staff, da parte di tutta la Reggina, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere.

ECCO LA SCHEDA DI MASSIMO DRAGO

Il tecnico calabrese entra a far parte dello staff del Crotone come allenatore dei Giovanissimi nella stagione 2005/06, nel 2008/09 viene promosso in prima squadra come collaboratore tecnico. Nella stagione 2011/12 in serie B ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda fino al 22 gennaio 2012 quando in seguito all’esonero di Leonardo Menichini, è stato nominato allenatore della prima squadra. Debutta in panchina il 27 gennaio in Juve Stabia-Crotone (2-2). Ottiene la prima vittoria sulla panchina pitagorica contro l’Albinoleffe. Il 10 dicembre 2012 prende parte al corso di abilitazione per il master di allenatori professionisti Prima Categoria UEFA Pro. Nella stessa stagione si piazza al 12° posto e l’anno successivo conquista la 6^ posizione, eliminato al primo turno dei play-off dal Bari. Il 28 maggio 2015 risolve consensualmente il contratto che lo legava al Crotone.

