Serie C diretta LIVE: grande attesa per Reggina-Catanzaro, migliaia di tifosi al Granillo. La vibonese sfida il Catania, il Rende la capolista Juve Stabia

2 Febbraio 2019

Serie C diretta LIVE- Entusiasmo alle stelle a Reggio Calabria per il derby tra Reggina e Catanzaro: saranno in migliaia i tifosi sugli spalti del Granillo per spingere gli amaranto del presidente Gallo verso la vittoria (calcio di inizio ore 14:30). Attesi circa 800 supporters da Catanzaro. La capolista Juve Stabia sfida il Rende in Calabria. Il Catania sarà di scena a Vibo Valentia contro la Vibonese.

RISULTATI:

Casertana-Virtus Francavilla

Matera-Bisceglie

Paganese-Potenza

Reggina-Catanzaro

Rende-Juve Stabia

Sicula Leonzio-Cavese

Trapani-Monopoli

Vibonese-Catania

Viterbese-Siracusa

LA CLASSIFICA:

JUVE STABIA 53

TRAPANI 44

CATANIA 43

CATANZARO 41

MONOPOLI 34

REGGINA 33

VIBONESE 33

CASERTANA 32

RENDE 31

POTENZA 27

FRANCAVILLA 27

SICULA 24

CAVESE 22

SIRACUSA 19

RIETI 19

VITERBESE 19

BISCEGLIE 15

PAGANESE 9

MATERA -15

Penalizzazioni: Matera -31, Reggina e Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani, Rende e Siracusa -1.

Catania, Catanzaro, Monopoli, Potenza, Siracusa, Rieti e Paganese 1 partita in meno

Virtus Francavilla due partite in meno

Cavese 3 partite in meno

Viterbese 6 partite in meno

