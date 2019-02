Reddito di cittadinanza, ecco il sito: cos’è e come funziona

4 Febbraio 2019 20:10

Online il sito dedicato al reddito di cittadinanza: al via da marzo le richieste per ottenere il sussidio

Online da oggi il portale dedicato al reddito di cittadinanza. Al momento però il sito è esclusivamente dedicato alle informazioni utili. Per richiedere il reddito di cittadinanza ad aprile bisognerà attendere il 6 marzo: fino a questa data il sito resterà un portale informativo. Al momento sul portale sono consultabili tre sezioni, alle voci: “Cos’è il reddito di cittadinanza”- “Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale”-“Vantaggi per chi assume”. Le domande, per ottenere il sussidio ad aprile, potranno essere presentate entro il 31 marzo. Da marzo sempre sul portale sarà possibile richiedere telematicamente il reddito di cittadinanza: il sito diventerà uno sportello virtuale al quale si affiancheranno Caf e Poste. Il sussidio verrà erogato in una carta, molto simile ad una poste pay, per rispettare la privacy. “La Card per il reddito di cittadinanza sarà come una normale PostePay – ha detto Di Maio – perché nello Stato sociale che vogliamo chi accede ad un programma non deve essere riconosciuto o discriminato”. Dalla carta sono previste soglie massime per i prelievi: dai 100 euro al mese per i single ai 210 euro per le famiglie. Ai beneficiari entro i 12 mesi dal lancio del reddito di cittadinanza arriverà almeno un’offerta di lavoro entro 100 chilometri dal luogo di residenza, poi entro i 250 km e infine in tutto il territorio nazionale.

