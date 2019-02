5 Febbraio 2019 11:52

Reddito di cittadinanza: il 9 febbraio forum a Reggio Calabria presso la sede di AziendeItalia Caf e Patronato

“Sono anni ormai che si sente parlare di reddito di cittadinanza, tanto che sono decine di persone quotidianamente si rivolgono ai Caf domandando i moduli per farne richiesta. Il forum organizzato da AziendeItalia Caf e Patronato per giorno 9 febbraio ’19, ha lo scopo di informare i cittadini sui requisiti, le modalità di erogazione e i luoghi dove richiedere il reddito di cittadinanza. Per adesso non è ancora possibile fare domanda: il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha specificato che le richieste potranno essere inoltrate a partire dal 6 marzo, giorno in cui saranno erogate anche le card stampate da Poste Italiane. Ma c’è una cosa che i cittadini stanno iniziando a chiedersi: dove è possibile fare domanda per il reddito di cittadinanza? E dove rivolgersi per avere una mano nella compilazione dei moduli e per scoprire se si posseggono tutti i requisiti necessari? Ma chi è che soddisfa questi requisiti, quante persone a Reggio Calabria potrebbero accedere al reddito di cittadinanza promosso dal governo? Secondo il dossier di AziendeItalia Caf e Patronato, sarebbero circa 50 mila i residenti a Reggio e provincia che avrebbero diritto all’erogazione”, è quanto scrive in una nota Joe Puntillo, Amministratore delegato AziendeItalia. “A questi e a tutti i cittadini che volessero approfondire l’argomento –prosegue- è aperto l’invito a partecipare al forum che si terrà, presso la sede di AziendeItalia Caf e Patronato. Queste ed altri argomenti specifici, saranno illustrati ed esposti in maniera esaustiva, dai nostri esperti funzionari, Sabato 9 febbraio, con l’obiettivo di soddisfare tutti i dubbi, le incertezze agli utenti interessati”, conclude.

