Ravenna saluta “Ico” Tabanelli, uomo di sport e volontariato

10 Febbraio 2019 22:28

Grave lutto nella sezione UNVS di Ravenna, presieduta da Antonino Bianca. E’ scomparso il socio Enrico Tabanelli, per tutti “Ico”. Entrato nel mondo del calcio in veste di arbitro realizzò una buona carriera “fischiando” fino alla serie B. Fu quindi presidente ravennate della categoria nel 1972, diventando otto anni più tardi dirigente nel volley, passando con il Porto Ravenna dalla A2 alla conquista dello scudetto e della coppa Italia con la squadra del Messaggero. Ico si è inoltre distinto per il suo impegno nel volontariato, contribuendo alla costruzione di una scuola nello stato africano del Burkhina Faso.

