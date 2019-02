22 Febbraio 2019 21:46

Prende il via il prossimo 2 marzo la prima edizione di Crotone Barocca, rassegna di Musica Antica e Barocca promossa dall’associazione Festival dell’Aurora ed E20 Music Management con la direzione artistica di Luca Campana

Prende il via il prossimo 2 marzo a Crotone la prima edizione di Crotone Barocca, rassegna di Musica Antica e Barocca promossa dall’associazione Festival dell’Aurora ed E20 Music Management con la direzione artistica di Luca Campana. Il progetto accende i riflettori sulla civiltà musicale del Seicento e Settecento europeo, ispirandosi in particolare alla figura di Leonardo Vinci, secondo le fonti storiche nato a Strongoli nel 1690; musicista tra i massimi esponenti della Scuola operistica napoletana, considerato uno dei compositori più importanti della sua epoca, applaudito nei maggiori teatri italiani e stimato da musicisti come Vivaldi ed Häendel. Partendo dall’eredità musicale lasciata da Vinci (opere, cantate, oratori, musica sacra e musica da camera; composizioni conservate nelle biblioteche di tutto il mondo), il Festival intende avviare un vero e proprio Laboratorio permanente di Ricerca, formazione, esecuzione dal vivo – spesso attraverso l’utilizzo di strumenti dell’epoca – e produzione di un patrimonio musicale ancora oggi purtroppo relegato ad una sorta di oblio culturale, lontano da quella attenzione e quell’interesse che invece meriterebbe da parte delle istituzioni. Un progetto sicuramente ambizioso ma non impossibile, che proprio attraverso la musica antica vuole guardare al futuro, coniugando l’attenzione per il tessuto culturale locale e la valorizzazione dei nuovi linguaggi, favorendo nel contempo l’avvicinamento e la sensibilizzazione dei giovani musicisti al linguaggio barocco e quello contemporaneo. Per un intero mese il festival ospiterà nella città di Crotone musicisti solisti di fama internazionale, ensemble e giovani promesse della musica antica, in un continuo e fitto dialogo tra una pagina di Storia poco conosciuta e un repertorio musicale, quello antico, alla base dei linguaggi della musica moderna. A fare da cornice ai concerti in programma sarà la chiesa di San Giuseppe, gioiello architettonico settecentesco nel cuore del centro storico, che si sposa perfettamente ai brani in repertorio. Ma ci sarà spazio anche per un concerto nella Basilica cattedrale; occasione imperdibile non solo per ascoltare alcuni dei brani più belli dei compositori europei dell’epoca, ma anche per riscoprire le bellezze storico-artistiche della città. Ad aprire la rassegna sabato 2 marzo sarà L’ultimo romano, concerto di arciliuto e chitarra barocca di Simone Vallerotonda, che accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio musicale alla riscoperta della cosiddetta “scuola romana”, che dalla fine del ‘500 al ‘700 vide autori come Kapsberger, Marchetti, Valdambrini, e Zamboni tra i massimi esponenti di un comune stile compositivo fatto di densità, rigore, maestosità e schiettezza espressiva.

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti

CROTONE Barocca

Festival di Musica Antica Leonardo Vinci

I edizione

Crotone, 2 – 30 marzo 2019

Sabato 2 marzo 2019

Chiesa di S. Giuseppe – ore 19.00

L’ultimo romano – Liutisti e chitarristi a Roma tra ‘600 e ‘700

Kapsberger, Lorenzino romano del liuto, T. Marchetti, F. Valdambrini, A. Lori, G. Zamboni

Simone Vallerotonda, Arciliuto e chitarra barocca

Sabato 9 marzo

Chiesa di S. Giuseppe – ore 19.00

Splendore Barocco

F. Handel, A. Corelli, J. S. Bach, J. M. Leclair, C. P. E. Bach, L. Vinci

Laura Pontecorvo, flauto traversiere

Guido Morini, clavicembalo

Venerdì 15 marzo

Liceo musicale G. V. Gravina

Ars Clarinetti, storia e prassi esecutiva – Masterclass

Rodolfo La Banca, docente

Venerdì 15 – sabato 16 marzo

Liceo musicale G. V. Gravina

L’arte della variazione e dell’improvvisazione barocca – Masterclass

Luca Ranzato, docente

sabato 16 marzo

Basilica Cattedrale – ore 19.00

Le improvvisazioni scritte. Le toccate, le partite e diferencias

Strozzi, G. Frescobaldi, G Muffat, G. Salvatore, D. Scarlatti

Cosimo Prontera, organo

domenica 24 marzo

Chiesa di S. Giuseppe – ore 19.00

Prospettive musicali del Settecento europeo

Musiche di A. Vivaldi, G. F. Händel, L. Vinci

Federico Florio, sopranista

Marta Redaelli, soprano

Armonia Antiqua baroque ensemble

sabato 30 marzo

Casa della Cultura ore 10.00

Sebastiano in fuga – presentazione del libro

Livio De Luca, autore

modera Giulia Tassone, giornalista

sabato 30 marzo

Chiesa di S. Giuseppe – ore 19.00

Melodia, forma ed improvvisazione

Musiche di C. Cotamucci, A. Scarlatti, N. Porpora. L. Vinci

Danila Abate, soprano

Livio De Luca, clavicembalo

