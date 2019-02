Rapine: a Messina un nuovo sistema di video allarme per gli esercizi commerciali

4 Febbraio 2019 13:31

Presentata la convenzione con Securshop e Confesercenti Messina

Presentato oggi l’accordo tra Confesercenti Messina e Securshop, l’azienda romana accreditata al Ministero dell’Interno produttrice di moderni sistemi di video allarme.

L’intesa è nata a seguito dell’aumento di rapine in città ai danni di esercizi commerciali. Da qui l’iniziativa di Confesercenti Messina di costituire una convenzione con costi ridotti per gli associati che vogliano dotarsi del sistema di “video allarme legalità e sicurezza”, certificato dal Viminale. Si tratta dei nuovi Modelli di Sicurezza Integrata che stanno riscontrando notevole successo in termini di prevenzione e repressione anche in altre province italiane.

Il sistema di Securshop, partner tecnologico certificato dagli Organi di Polizia, permette il collegamento delle telecamere e delle centrali di allarme in uso agli utenti e dunque già eventualmente presenti all’interno degli esercizi commerciali, con la Questura ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina.

Le Forze dell’Ordine ricevendo l’allarme da parte dell’esercizio o dell’attività collegata, sono in grado di vedere le immagini in diretta dell’evento criminoso in atto, e di modulare al meglio l’attività di Pronto Intervento, bypassando il numero unico 112.

Il protocollo sottoscritto ha il fine di generare fenomeni di deterrenza dai reati di rapina (durante l’orario di apertura) e di furto (durante l’orario di chiusura), e di fornire elementi info-investigativi alle Forze di Polizia.

L’accordo prevede inoltre la tutela dei soggetti a rischio, anche durante gli spostamenti in esterno, grazie al sistema di video allarme antiaggressione, che si attiva tramite un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone iOS e Android.

Gli associati di Confesercenti, grazie alla convenzione sottoscritta, avranno una riduzione sui costi di attuazione del collegamento.

Il Protocollo d’Intesa Videoallarme Antirapina Legalità e Sicurezza, rispetta le Normative del GDPR 2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati) e del Ministero del Lavoro, tutelando i titolari degli esercizi commerciali e delle Attività Economiche.

Alla conferenza Stampa hanno partecipato il direttore provinciale di Confesercenti Daniele Andronaco, i responsabili delle categorie verticali dell’associazione, il direttore nazionale di Securshop Alessandro Marchese, Paolo Fuschi e Lorenzo Lampasi in rappresentanza dell’azienda romana.

