Sanremo 2019: questa sera debutta il 69° Festival, 24 artisti in gara e tanti ospiti

5 Febbraio 2019 20:45

Sanremo 2019: su Rai1 la prima serata di una edizione “popolar-nazionale”. Sul palco i 24 artisti in gara e i primi ospiti

Grande attesa per il debutto, questa sera su Rai 1, del 69° Festival di Sanremo. Claudio Baglioni torna a condurre il Festival dopo il successo della scorsa edizione, con clui Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Sul palco dell’Ariston si esibiranno, Achille Lauro, i due vincitori di Sanremo giovani, Einar e Mahmood, passando per Ultimo, Ghemon, Irama, Motta, Enrico Nigiotti, Shade, Il Volo, Arisa, Loredana Bertè, Paola Turci, Nek, Patty Pravo, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Simone Cristicchi, Nino D’Angelo e Daniele Silvestri. E ci sono anche le band come Ex-Otago, Negrita, Boomdabash e The Zen Circus. Ospiti delle cinque serate saranno, tra gli altri, Ligabue, Ramazzotti, Pausini, Bocelli, Mannoia, Venditti, Amoroso, Biagio Antonacci, Giorgia.

