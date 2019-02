Pubbliservizi, lavoratore aggredito dai colleghi. Ugl Catania: “Clima d’odio non fa bene a nessuno”

2 Febbraio 2019 13:55

Pubbliservizi. Lavoratore aggredito da colleghi, la solidarietà della Ugl Catania: “Si abbassino i toni, questo clima di contrapposizione e odio non fa bene a nessuno. Lavorare uniti per il rilancio”

“Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà al lavoratore della Pubbliservizi, che ieri mattina è stato aggredito da un collega davanti all’ingresso degli uffici, dove alcuni lavoratori avevano dato vita ad uno spontaneo sit-in di protesta in occasione della conferenza stampa convocata dal commissario straordinario Maria Virginia Perazzoli sulla questione legata alla situazione della partecipata. Non possiamo che condannare il grave fatto accaduto ed auspichiamo si abbassino immediatamente i toni, perché un clima simile non fa bene a nessuno.” Lo dicono il dirigente sindacale provinciale della Ugl etnea Carmelo Catalano ed i rappresentanti sindacali aziendali della stessa Ugl, che aggiungono: “E’ inaudito che un dipendente (che tra l’altro si trovava in sede per questioni di lavoro) venga prima insultato e poi scaraventato a terra per finire, con urgenza in ospedale dove gli sono stati assegnati alcuni giorni di prognosi, solo per una stupida contrapposizione tra impiegati della stessa azienda. Purtroppo dobbiamo rilevare che l’aria si sta facendo pesante all’interno della società, a causa di un crescente sentimento d’odio tra i vari ranghi. Chiediamo quindi al commissario di mantenere alta l’attenzione verso un preoccupante fenomeno come questo, mentre il compito nostro in qualità di rappresentanti delle 372 unità lavorative dovrà essere quello di incrementare ancor di più il senso di responsabilità, soprattutto in un momento come questo in cui il corretto funzionamento della cassa integrazione servirà ad attivare il piano di rilancio necessario ed a fare uscire la partecipata dal guado. Ci auguriamo dunque che questo vile gesto sia stato isolato e non abbia più a ripetersi nel prossimo futuro, in cui bisognerà essere invece uniti e lavorare a testa bassa per la Pubbliservizi.”

Valuta questo articolo