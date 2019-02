Protesta del latte, incredibile assalto armato ad una cisterna: mezzo incendiato, autista legato ad un albero

26 Febbraio 2019 15:44

Protesta del latte, assalto ad una cisterna: mezzo incendiato, autista legato ad un albero. Salvini: “delinquenti, non pastori”

Incredibile assalto armato in Sardegna ad una cisterna del latte. Due uomini armati hanno fermato l’autotrasportatore e lo hanno legato a un albero. I due malviventi, che poi hanno dato fuoco al mezzo, erano armati di pistola e avevano il volto coperto. L’assalto è avvenuto in una stradina di campagna nel sassarese “Questi delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori, con la loro fatica, la loro protesta e le loro ragioni. Questi sono solo dei criminali. E come tali saranno trattati”. E’ quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

