Primarie Pd: domenica Maurizio Martina a Reggio Calabria

22 Febbraio 2019 16:21

Primarie Pd: domenica 24 febbraio unica tappa calabrese del candidato a Segretario Nazionale Maurizio Martina a Reggio Calabria

Il candidato segretario alle Primarie PD Maurizio Martina nella sua unica tappa calabrese, terrà il suo evento pubblico Domenica 24 Febbraio a Reggio Calabria, h. 10.30 presso la Sala Monteleone del Palazzo Campanella, Sede del Consiglio Regionale della Calabria. L’invito è per tutti i cittadini che “fianco a fianco” a Maurizio Martina e a tanti sostenitori, elettori, simpatizzanti e tesserati vogliono condividere le sue proposte, presentate nella mozione per le primarie del PD, che rappresentano “l’idea un’alternativa al governo, con un partito rinnovato, unito, popolare che si concentri sui temi fondamentali del Paese” e quindi sostenerne la candidatura per la segreteria nazionale del Partito Democratico, partecipando al voto nella giornata del prossimo 3 marzo anche in Calabria. Nella stessa data sarà possibile sostenere la lista “X Martina Segretario” delle province calabresi e eleggere i candidati rappresentanti all’Assemblea Nazionale del PD. Domenica 24, presso Palazzo Campanella sarà possibile conoscere Maurizio Martina, ad oggi unico candidato delle primarie che ha previsto una tappa a Reggio Calabria, città che lo ha visto riportare la percentuale di preferenze maggiore nella fase della convenzione provinciale. Insieme ai candidati nelle liste, ai rappresentanti istituzionali, ai dirigenti del PD, ai politici calabresi, recandosi alla Sala Monteleone tutti i cittadini, i giovani, le donne e gli uomini potranno ascoltare direttamente dall’ex Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e attuale Deputato alla Camera PD, le idee, la passione, l’azione da mettere in campo “più uniti, più forti, più europei”.

