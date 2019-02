PD Messina: iniziativa dei Giovani con Zingaretti a chiusura delle primarie

28 Febbraio 2019 18:40

Primarie PD a Messina: l’iniziativa di chiusura delle primarie del Comitato Piazza Grande con Nicola Zingaretti

I Giovani di Messina a sostegno di Nicola Zingaretti chiudono la campagna delle primarie con l’iniziativa: “Il presente sono i giovani. Il presente siamo NOI”.

“Sarà– si legge in una nota- un’occasione di confronto tra i giovani per discutere del territorio e del Paese, per rilanciare con forza il bisogno di un progetto politico capace di dare risposte ai bisogni della vita di tutti i giorni, soprattutto per quella parte del Paese che più di tutti ha pagato e continua a pagare la crisi e la mancanza di prospettive.

Lotta alle disuguaglianze economiche, sociali, sul colore della pelle o del sesso; investimenti nella scuola e nell’università; politiche per favorire l’occupazione giovanile; sostegno al mondo del volontariato e dell’associazionismo; investimenti per la salvaguardia del territorio e per favorire uno sviluppo sostenibile; un nuovo piano di investimenti per il Mezzogiorno. Questi sono solo alcuni dei temi della campagna di Nicola Zingaretti che hanno riacceso la voglia in tanti di tornare a credere, partecipare ed impegnarsi per costruire un futuro tutti insieme in un centrosinistra rinnovato”.

L’incontro si svolgerà presso il Bar “Zio Angelo” in Largo Seggiola 129 a Messina (pressi Piazza del Popolo) alle ore 18.

