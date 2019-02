Primarie PD: ecco dove, come e quando si vota a Messina

Per il pretendente alla segreteria nazionale Maurizio Martina sono candidati, nella lista “Sicilia con Martina”, Pietro Navarra, MariaGabriella Lo Presti, Matteo Sciotto, Luca Gabershek, Giuseppe Picciolo, Nunziatina Starvaggi, David Bongiovanni, Natasha Fazzeri e Giuseppe Testa.

Per il pretendente alla segreteria nazionale Nicola Zingaretti sono candidati nella prima lista “Piazza Grande Sicilia” Felice Calabrò, Giuseppa Camuglia, Luigi Beninati, Oriana Puglia, Filippo Patanè, Laura Giuffrida, Angelo Casablanca, Gianconcetta Martino e Gabriele Freni, e nella seconda lista “Piazza Grande Europa” Emanuele Giglia, Valentina Patti, Teodoro La Monica, Carmela manna, fabrizio Arena, Fulvia Russo, Antonino Catalioto, Martina Di Marco e Carmelo Machì.

Per il pretendente alla segreteria nazionale Roberto Giachetti sono candidati in “Sempre Avanti”, Massimo Nicola Marchese, Letteria Modica, Dino Russo, Angela Bongiorno, Emanuele Morabito, Giulia Iapichino, Alessandro Corrao e Desirè Bisazza.

Alle primarie possono partecipare gli elettori che abbiano compiuto 18 anni di età, ovvero chi ha compiuto 16 anni, stranieri residente in Italia, per lavoro studio fuori sede. Si può votare se si è registrati online sul sito www.partitodemocratico.it, portando con sé un documento di identità, la tessera elettorale e i due euro per contributo alle spese organizzative.