Previsioni Meteo, nel weekend una timida ondata di freddo interesserà marginalmente Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

19 Febbraio 2019 19:04

Previsioni Meteo, timida ondata di freddo interesserà marginalmente Calabria e Sicilia nel fine settimana. Anticiclone sempre più forte al Nord, dove la prossima settimana arriverà un caldo quasi estivo

Previsioni Meteo – Continua il Febbraio più monotono della storia meteorologica d’Italia, dopo la grande sciroccata dei primi due giorni del mese è arrivato un poderoso Anticiclone che mantiene il clima mite e soleggiato in tutto il Paese. Anche oggi le temperature hanno raggiunto valori particolarmente miti un po’ ovunque, da Nord a Sud, con +18°C a L’Aquila e Lecce, +15°C a Milano e Bologna. Nei prossimi giorni la situazione rimarrà invariata, con sole e caldo in tutt’Italia. Soltanto nel weekend ci sarà un parziale cambiamento: tra Sabato 23 e Domenica 24 Febbraio il Sud sarà colpito marginalmente da un’ondata di freddo che interesserà i Balcani e porterà la neve in Grecia. L’aria fredda arriverà Sabato mattina sulle Regioni meridionali e Adriatiche, soprattutto in Puglia, e rimarrà fino a Domenica. Le temperature aumenteranno nuovamente a partire da Lunedì 25. Non sarà un evento particolarmente significativo, e non ci saranno nevicate degne di nota: semplicemente tornerà la normalità invernale per un paio di giorni durante il fine settimana nelle Regioni del Sud, comunque con bel tempo. Al Centro/Nord, invece, persisterà l’Anticiclone con un clima decisamente mite. La prossima settimana l’Anticiclone si rinforzerà ulteriormente, con un importante aumento delle temperature che supereranno abbondantemente i +20°C su tutto il Nord e in modo particolare al Nord/Ovest, dove c’è il rischio di uno stravolgimento di tutti i record storici di caldo mensile. E’ il Febbraio più caldo della storia su gran parte d’Italia, e un briciolo d’Inverno continuerà soltanto all’estremo Sud.

