Previsioni Meteo, inizio Marzo rovente in Calabria e Sicilia, l’Inverno è finito [DETTAGLI]

26 Febbraio 2019 13:55

Previsioni Meteo, l’Inverno è finito davvero: caldo record su gran parte d’Europa e al Centro/Nord Italia, a inizio Marzo arriverà anche in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Splende il sole in tutt’Italia e fa molto caldo al Nord, con picchi diffusi di +20°C in molte località della pianura Padana e delle Regioni centrali. Alle ore 13:00 abbiamo già valori decisamente elevati sulle Regioni del Nord, con +22°C a Sarzana, +19°C a La Spezia, Imperia, Finale Ligure e Laugieglia, +18°C a Genova, Bologna, Verona, Parma, Brescia, Modena, Bergamo, Cesena, Riva del Garda, Arco, Forlì, Imola, Faenza, Cantù e Savona, +17°C a Milano, Torino, Padova, Ravenna, Varese, Cuneo e Castellanza, +16°C a Mantova, Vicenza, Ferrara, Aosta, Lodi e Pordenone, +15°C a Novara, Biella, Cremona e Pavia. Nelle Regioni del Centro, invece, spiccano +20°C a Firenze ed Empoli, +19°C a Prato, Lucca e Pistoia, +18°C a Siena e Grosseto, +17°C a Perugia e Pescara. Anche al Sud, dopo il freddo dei giorni scorsi, le temperature sono in sensibile aumento. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo sull’Italia, soprattutto al Nord dove tra domani, Mercoledì 27 Febbraio, e dopodomani, Giovedì 28, avremo picchi di +25°C come se fossimo in piena estate. Lo zero termico salirà a 4.000 metri di quota sulle Alpi, con neve in rapido scioglimento (persino sui ghiacciai). Sarà una fine di Febbraio rovente, mai vista prima, con temperature senza precedenti storici a concludere un mese incredibile per l’Italia settentrionale. Ma attenzione a inizio Marzo: il caldo anomalo arriverà anche al Sud. Le temperature aumenteranno sensibilmente con punte di oltre +20°C già Venerdì 1 Marzo, ma sarà poi soprattutto la prossima settimana a scatenare molto più di una normale Primavera, con temperature subito oltre i +25°C su tutto il Centro/Sud tra Lunedì 4 e Martedì 5 Marzo. Il caldo proseguirà anche nei giorni successivi. L’Inverno – al netto di qualche veloce colpo di coda invernale sempre possibile nel prosieguo di Marzo e persino a inizio Aprile – è finito.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Valuta questo articolo