Messina, precari Asu in protesta: l’Amministrazione di Falcone al fianco dei lavoratori

25 Febbraio 2019 15:16

Precari Asu di Messina in sciopero, il vice sindaco di Falcone: “Condividiamo gli obiettivi della protesta”

Anche l’Amministrazione di Falcone condivide le ragioni della protesta dei precari Asu della provincia di Messina che, dal 26 al 28 febbraio, incroceranno le braccia. Lo sciopero generale è stato indetto al fine di ottenere stabilità occupazionale con il superamento del precariato. “Questa Amministrazione- dichiara il vice sindaco Salvatore Chiofalo- condivide gli obiettivi della protesta e considera di straordinaria importanza il superamento del precariato per dare certezza occupazionale i quali da oltre 10 anni sono impegnati in servizio presso la Pubblica Amministrazione, nonché per dare la possibilità ai medesimi Enti Locali di poter avviare un percorso di professionalizzazione del medesimo personale, secondo le esigenze dell’Ente”.

