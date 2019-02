Grande successo per “Postepay Connect” la prima soluzione integrata firmata Postepay Spa

19 Febbraio 2019 14:02

Postepay Connect è il primo esempio di tale sinergia, un prodotto unico che coniuga i vantaggi della Carta Postepay Evolution con quelli della SIM PosteMobile attraverso un piano telefonico dedicato, offrendo al cliente la possibilità di gestire Carta e SIM attraverso un’unica App

È sempre più apprezzata Postepay Connect la prima soluzione integrata di PostePay Spa, la nuova società di Poste Italiane che mira a intercettare e guidare le abitudini dei clienti nell’ambito della trasformazione digitale, attraverso la creazione di prodotti e servizi innovativi e in grado di semplificare la vita di tutti i giorni. Postepay Connect è il primo esempio di tale sinergia, un prodotto unico che coniuga i vantaggi della Carta Postepay Evolution con quelli della SIM PosteMobile attraverso un piano telefonico dedicato, offrendo al cliente la possibilità di gestire Carta e SIM attraverso un’unica App. È l’App Postepay il punto di accesso, unico e semplificato, ai servizi di pagamento ad alta frequenza di utilizzo e anche di telefonia, ed alle funzionalità esclusive come ad esempio il trasferimento gratuito e in tempo reale di Giga tra due SIM PosteMobile Connect (g2g) e di piccole somme di denaro tra due Postepay (p2p) all’interno della community Postepay. I clienti di Postepay Connect possono richiedere Giga extra direttamente dall’App, addebitando in automatico il costo sulla Postepay Evolution, e usufruire di promozioni dedicate. Maggiori informazioni su Postepay Connect sono disponibili su www.poste.it e su www,postepay.it.

Valuta questo articolo