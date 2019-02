Netturbini in sciopero aggrediscono assessori a Porto Empedocle: solidarietà di Anci Sicilia

19 Febbraio 2019 17:53

Rifiuti a Porto Empedocle: assessori aggrediti dai netturbini in protesta

Minacce e spintoni a Porto Empedocle. Stamattina i netturbini in protesta per il mancato pagamento degli stipendi, hanno bloccato la raccolta rifiuti e hanno pesante inveito contro due assessori intervenuti sul posto per sedare gli animi. Ne è scaturito un acceso diverbio, nel quale sono violato anche schiaffi. Sull’episodio di stamattina interviene l’Anci Sicilia, che esprime solidarietà ai due assessori malmenati: “Esprimiamo la solidarietà dell’AnciSicilia agli assessori del comune di Porto Empedocle aggrediti, questa mattina, da alcuni operatori ecologici. Siamo di fronte a gesti inqualificabili e del tutto inaccettabili che si basano sulla violenza gratuita”- dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, che concludono: “Ribadiamo l’assoluta necessità di avanzare richieste e proposte attraverso il dialogo proficuo e civile tra cittadini e istituzioni, nel rispetto delle leggi”.

