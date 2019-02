Porto di Gioia Tauro, a rischio 500 lavoratori. Udc Reggio Calabria: “È emergenza sociale, no a licenziamenti selvaggi”

14 Febbraio 2019 19:26

Porto di Gioia Tauro, è emergenza sociale. Udc Reggio Calabria: “Servono interventi concreti e l’apertura di un tavolo al Ministero per scongiurare la crisi occupazionale, così come ha proposto il Prefetto di Reggio Michele Di Bari“

“Il paventato licenziamento di 500 unità da parte di Mct ha gettato nello sconforto altrettante famiglie. Né è servito a nulla, almeno fino al momento, il vertice in Prefettura, considerate le intenzioni dell’Azienda che non vuole fare passi indietro. Bene hanno fatto, dunque, i lavoratori a bloccare lo scalo in segno di protesta, anche se serve un intervento immediato del Governo nazionale e del Ministero competente per scongiurare i licenziamenti e garantire un futuro allo scalo di Gioia Tauro”.

Ad affermarlo è il componente del direttivo provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che esprime il pieno sostegno personale e del partito ai lavoratori e alle loro famiglie.

“Servono investimenti concreti sul porto di Gioia Tauro – dice ancora Occhipinti – i ritardi nell’attuazione della Zes stanno complicando i progetti di sviluppo dell’intera area e manca poi un’idea strategica per il potenziamento dello scalo che può passare soltanto attraverso la diversificazione dell’attività che non può limitarsi al solo transhipment. Un quadro generale bloccato e senza prospettiva rende difficile ben operare anche per le imprese e le difficoltà di Mct possono essere facilmente spiegabile. La risposta a queste criticità, però, non possono essere i licenziamenti selvaggi. Intanto perché non si possono lasciare sulla strada 500 lavoratori in una Regione e una Provincia che non possono farsene scappare più neanche uno se non vogliono soccombere. E poi perché i tagli alle risorse umane segnerebbero anche la fine del porto. Servono invece interventi concreti e l’apertura di un tavolo al Ministero per scongiurare la crisi occupazionale, così come ha proposto il Prefetto di Reggio Michele Di Bari”.

Valuta questo articolo