Ponte sullo Stretto, nasce l’intergruppo all’Ars. Zafarana e De Luca: “Solo chiacchiere da campagna elettorale”

Ponte sullo Stretto di Messina, nasce l’intergruppo all’Ars. I deputati regionali M5S e De Luca: “Non è stata la mancata realizzazione dell’opera a impedire la crescita infrastrutturale della Sicilia, ma decenni di malapolitica e promesse mai mantenute“

“Mentre in tanti continuano a ciarlare inutilmente – primo fra tutto il Governatore Nello Musumeci, che tenta di distrarre i siciliani dalla sua inefficienza – il premier Giuseppe Conte e il Ministro Danilo Toninelli hanno messo a disposizione della Sicilia 31 milioni di euro per la continuità territoriale e 300 milioni per le strade provinciali. A dimostrazione del fatto che non è stata la mancata realizzazione del Ponte a impedire la crescita infrastrutturale dell’isola, come qualcuno continua a sostenere, ma decenni di malapolitica, chiacchiere e promesse mai mantenute“.

la nascita all’Ars di un intergruppo pro Ponte, Così Valentina Zafarana e Antonio De Luca del M5s commentanocostituito da 12 deputati regionali di diversa estrazione partitica “che tradiscono però nei fatti la stessa visione inconcludente, ripetitiva e monocorde della politica e del futuro della Sicilia”.

“Come era prevedibile, – affermano – alla vigilia di ogni campagna elettorale c’è sempre qualcuno pronto a tirare in ballo l’eterno specchietto per le allodole del Ponte sullo Stretto: un tema ricorrente che, in mancanza di argomenti concreti e proposte tangibili, viene utilizzato per gettare fumo negli occhi dei cittadini”.

“Unica novità, ma neppure tanto – concludono i deputati pentastellati – è che in questo sodalizio che compone l’intergruppo, è ben ravvisabile quel partito unico composto dai brandelli del centrodestra e del centrosinistra che se avesse voluto veramente realizzare il Ponte sullo Stretto lo avrebbe potuto tranquillamente fare negli ultimi 25 anni di governo che ha avuto a disposizione e che ha sprecato prendendo in giro i siciliani, campagna elettorale dopo campagna elettorale, promessa dopo promessa. Adesso il tempo delle promesse elettorali è terminato, il M5S fa i fatti”.

