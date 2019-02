Reggio Calabria, aggiudicati i lavori del Ponte Amusa a Caulonia. Belcastro: “attenzione massima alle frazioni”

13 Febbraio 2019 18:16

Reggio Calabria: aggiudicata la gara, bandita dall’amministrazione comunale di Caulonia guidata dal Sindaco Caterina Belcastro, per la riqualificazione funzionale del Ponte Amusa

Ancora buone notizie per le frazioni di Caulonia. E’ stata infatti aggiudicata la gara, bandita dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Caterina Belcastro, per la riqualificazione funzionale del Ponte Amusa in località Candidati e di messa in sicurezza della via di accesso alla frazione Cufò. Al contempo sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione della strada comunale di Campoli-Cerasara e di riqualificazione del borgo di Ursini. “Da anni il Ponte Amusa versa in condizioni di abbandono – spiega il primo cittadino Belcastro – Presto inizieranno i lavori per renderlo fruibile ai residenti delle frazioni Cufò e Strano. Questa amministrazione – osserva il sindaco Belcastro – guarda alle frazioni con attenzione e sensibilità. Si tratta di opere infrastrutturali che daranno decoro e dignità a zone rurali che puntiamo a valorizzare e a rendere più vicine e legate al centro cittadino”.

Valuta questo articolo