18 Febbraio 2019 17:32

Reggio Calabria: a scuola di prevenzione contro i tumori con il Club Lions International. Gli studenti del “Rechichi” di Polistena informati sui rischi e l’importanza di una diagnosi precoce

Conoscenza e prevenzione delle malattie incurabili e dei tumori. Questo l’obiettivo dell’incontro tenutosi lo scorso sabato al Salone delle Feste del Comune di Polistena, tra gli studenti del Liceo Rechichi e gli esperti del settore, nell’ambito del progetto “Martina” in sinergia con i Lions Club di Polistena Brutium e Gioia Tauro -Piana. Al tavolo dei relatori, assieme ai Presidenti Claudio Roselli e Giuseppe Ribuffo, anche il dirigente scolastico Francesca Maria Morabito per la quale «sensibilizzare gli studenti nei confronti della salute e di un corretto regime di vita rientra tra le attività formative della scuola. È importante ampliare le loro conoscenze, non solo da un punto di vista didattico – scientifico- ha affermato il Dirigente- ma anche sul piano pratico, affinché imparino a vivere meglio e a scegliere uno stile di vita sano». «L’idea nasce dal rispetto dell’ultimo desiderio di una giovane, Martina, che colpita da un cancro al seno, aveva espresso il desiderio che i giovani fossero educati alla prevenzione- spiega la dottoressa Pasqualina Gangemi, specialist circoscrizionale dell’iniziativa. «Conoscere i fattori di rischio ed effettuare i controlli ad hoc per una diagnosi tempestiva – ha continuato Gangemi- consentono di affrontare al meglio la malattia e di sconfiggerla». Parola d’ordine evitare i fattori di rischio tra i quali un’alimentazione scorretta, la sedentarietà, l’abuso di alcol e il fumo. Ai giovani è stato spiegato come fare attenzione al proprio organismo, individuando i segnali di allarme tipici alcune patologie più comuni, non ultimi linfomi, leucemie e melanomi. Interessanti per qualità e quantità di informazioni gli interventi del pediatra Giuseppe Zampogna, del dermatologo Giuseppe Ribuffo, dell’otorinolaringoiatra Giovanbattista Romeo, della biologa nutrizionista Arianna Messineo, di Edoardo Macino, direttore sanitario di un centro diagnostico del territorio e della ginecologa Elisa Depino. Presenti anche Mimmo Futia e e Pasquale Marino Presidenti rispettivamente del Lions Club Zona 25 e VIII Circoscrizione.

