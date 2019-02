26 Febbraio 2019 23:12

Reggio Calabria: a Polistena la presentazione del libro di Giusto Perretta “Adolfo Vacchi. Un matematico per la libertà”

Sabato 1 marzo 2019, alle ore 16.30, presso la sala del Consiglio Comunale di Polistena, l’ANPI di Reggio Calabria presenterà il libro di Giusto Perretta “Adolfo Vacchi. Un matematico per la libertà” per ricostruire, in un pubblico dibattito, le tragiche vicende storiche, delle quali furono protagonisti il Questore di Como ed alcuni suoi collaboratori, tra i quali ebbe un ruolo di rilievo il vice-commissario di polizia Domenico Saletta (nato a Palmi nel 1916). Adolfo Vacchi, docente universitario di matematica, antifascista impegnato nella Resistenza del comasco, fu ucciso attraverso una prassi criminale consolidata che prevedeva la simulazione di un tentativo di fuga di uno dei tanti antifascisti e partigiani arrestati o fermati, tentativo di fuga che si concludeva con la morte del presunto fuggitivo. L’iniziativa sarà introdotta dai saluti del Sindaco di Polistena Michele Tripodi; il presidente dell’ANPI di Reggio Calabria relazionerà sulla storia di Adolfo Vacchi ed in particolare sulle responsabilità della squadra della questura di Como diretta dal Questore e dal Saletta, successivamente processati e condannati a morte da un Tribunale Militare straordinario di Guerra. L’iniziativa di venerdì 1 marzo a Polistena s’inserisce nel contesto di un programma di attività mirate ad insediare l’Associazione dei partigiani nei principali Comuni della Città Metropolitana.

