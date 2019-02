Ecco “Piazza Wifi Italia”: anche a Messina internet gratis per cittadini, turisti e imprese [DETTAGLI]

26 Febbraio 2019 17:00

Parte oggi il progetto “Piazza Wifi Italia”, soddisfatta la deputazione M5S di Messina: “Riduciamo il gap digitale e rilanciamo i territori”

“Wifi gratuito per cittadini, turisti e imprese, sviluppo tecnologico e superamento dell’isolamento digitale: parte oggi il progetto “Piazza Wifi Italia” del Ministero dello Sviluppo Economico”.

Lo annunciano in una nota i PortaVoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Antonella Papiro, Grazia D’Angelo, Valentina Zafarana e Antonio De Luca.

“E’ un’occasione unica per tutti i Comuni italiani, in particolare quelli con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, per superare l’isolamento digitale e fermare lo spopolamento”, dichiara D’Uva.

I Comuni potranno fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it.

“Per il progetto – spiegano i pentastellati – sono stati stanziati 45 milioni di euro che permetteranno di realizzare aree wifi gratuite su tutto il territorio nazionale. Questo significa dare la possibilità a territori in difficoltà, come ad esempio quelli colpiti dal sisma del 2016, di rinascere”.

Villarosa specifica che “solo nella nostra provincia di Messina saranno circa 50 i comuni che potrebbero avere priorità in questo progetto. Ci tengo a tal proposito a invitare tutti i Sindaci che ne hanno l’interesse a raccogliere questa “piccola” ma importante opportunità.“ “Continuiamo a sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico in ogni area del Paese – chiosano i PortaVoce –nell’ottica della creazione di una vera Smart Nation”.