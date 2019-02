Amianto, Musumeci: “Presto un Piano in Sicilia, 20 milioni ai Comuni”

27 Febbraio 2019 20:10

Sicilia, in arrivo un Piano Amianto. Musumeci: “20 milioni a disposizione dei Comuni”

“Da 8-9 mesi lavoriamo al Piano amianto, lo avremo tra qualche settimana. Metteremo 20 milioni di euro a disposizione dei Comuni“. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, convocata per presentare un protocollo d’intesa con il Conai. Ai Comuni toccherà individuare i luoghi per lo smaltimento. “Per lungo tempo anche questa emergenza è stata archiviata in una terra che ha migliaia di metri quadri di amianto che ricopre edifici e discariche. Serve un intervento radicale“, ha concluso. (AdnKronos)

