Il Parlamento europeo, questo (quasi) sconosciuto: come funziona e cosa decide. A Palermo esperti a confronto sulle elezioni europee

28 Febbraio 2019 19:54

A Palermo il convegno formativo sul Parlamento Europeo

Si svolgerà domani, venerdì 1 febbraio, a partire dalle ore 9:30 fino alle 16:30, il seminario per giornalisti organizzato dall’Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento europeo. L’evento formativo si terrà presso la sede dell’Ordine dei giornalisti Sicilia in via Bernini a Palermo.

Il programma della giornata:

Il Parlamento europeo, questo (quasi) sconosciuto: come funziona e cosa decide. La campagna per le europee 2019

9.45

Saluti di benvenuto.

ODG Sicilia

Poteri e funzionamento del Parlamento europeo.

Valeria FIORE, Responsabile Parlamento europeo in Italia

Stavoltavoto.eu L’idea della campagna.

Alberto D’Argenzio, addetto stampa, Parlamento europeo, Roma

What Europe does for you. Lo strumento media della campagna.

Alberto D’Argenzio, addetto stampa, Parlamento europeo, Roma

11.00

Pausa caffè

11.30

I volontari. I protagonisti della campagna.

12.00

Attività degli eurodeputati e dossier legislativi più importanti per l’Italia

13.00

Domande e risposte (Q&A)

13.30

Fine lavori – Light lunch

SECONDA PARTE

Il Parlamento europeo e la stampa: gli strumenti per conoscere meglio l’Eurocamera (e la Ue)

14.30

Media, multimedia e portavoce, le chiavi per raccontare l’Europa.

Alberto D’Argenzio

15.15

Strumenti social del Parlamento europeo.

Lucia Pecorario, social manager, Parlamento europeo, Roma

16.00

Domande e risposte (Q&A)

16.30

Fine lavori

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming al seguente link: https://www.facebook.com/parlamento.europeo.italia/videos/2300244330257938/?notif_id=1551265406442728¬if_t=live_video_schedule_broadcaster

Valuta questo articolo