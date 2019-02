Palermo: spacciavano crack anche davanti ai bambini, 8 arresti

18 Febbraio 2019 07:36

In corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo: è stata scoperta e sgominata una piazza dello spaccio di crack.

Lo spaccio della droga, come documentato dai Carabinieri, avveniva anche davanti ai bambini e nei pressi di un Sert.

I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dai GIP presso il Tribunale ordinario e per i minorenni, su richiesta delle locali Procura, nei confronti di 8 persone – tra i quali tre minori – ritenuti responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

La misura restrittiva costituisce l’esito dell’attività investigativa avviata nel gennaio 2018 dai Carabinieri della Stazione Falde: l’indagine ha consentito di ricostruire dettagliatamente l’attività illecita realizzata dagli indagati, delineando ruoli e funzioni dei componenti, nonché di confermare la presenza di una piazza di spaccio, avente ad oggetto sostanza stupefacente del tipo crack, cocaina ed hashish.

